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Александрийский архиерей УПЦ призвал государственную власть не допустить религиозного конфликта в селе Успенка

Александрийский архиерей УПЦ призвал государственную власть не допустить религиозного конфликта в селе Успенка

В Кировоградской области в селе Успенка 22 декабря был предупрежден захвата Свято-Успенского храма Украинской Православной Церкви. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, по поводу ситуации, сложившейся вокруг Успенского храма, архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп обратился к государственной власти и, в частности, к руководству Кировоградской ОГА и Онуфриевской РГА с просьбой не допустить в селе Успенка противостояния на религиозной почве.

Он призвал духовенство и верующих Александрийской епархии к молитве и стоянию за мир, сообщает Информационно-просветительский отдел.

Как рассказал в опубликованном на Facebook-странице диакона Кирилла Божко видеообращении архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп, в длительных переговорах с активистами, которые хотят отобрать Свято-Успенский храм УПЦ у религиозной общины, к сожалению, голос Церкви не был услышан. Поэтому управляющий Александрийской епархией, от своего имени и имени настоятеля, и прихожан Успенской общины УПЦ обратился ко всем с просьбой о молитве.

 

«Мы понимаем, что возможные трудности только начинаются. Эти трудности заключаются в том, что в нашем государстве есть силы, которые постоянно пытаются нас разделять, делать нас заложниками каких-то шаблонных лозунгов. Мне, как архиерею, как управляющему Александрийской епархией, очень хотелось бы призвать всех к молитве об Успенском храме. Из-за трудностей, испытаний, я уверен, мы сможем обрести веру, мы сможем найти и надежду. Мне очень бы хотелось, чтобы наша боль, наши трудности не стали только нашими, а были болью всей Церкви», — отметил владыка.

Архиерей призвал священников епархии к молитвенному стоянию и всех православных христиан быть неравнодушными к их ситуации.

Архиепископ Боголеп отметил, что у общины Свято-Успенского храма УПЦ села Успенка есть соответствующие документы на строительство храма, право на землю. Однако это не останавливает сторонников новосозданной структуры, которые стремятся захватить церковь.

«К сожалению, есть непонимание, есть много лжи, много неправды, которая в некоторых односельчан Успенки вызывает какое-то противостояние. Нам всем нужен мир, нам не нужны конфликты, нам всем нужна молитва», — добавил он.

«Прошу всех, от кого это зависит, и от власти, и от правительственных ведомств, принять меры, и прошу считать официальным мое заявление, чтобы в Успенке не допустить конфликта на религиозной почве. Обращаюсь к губернатору, главе района, ко всем, кто неравнодушен к ситуации в стране», — обратился владыка.

Архиепископ Боголеп также обратил внимание на то, что все верующие, которые вместе с ним записали видеообращение, являются постоянными прихожанами храма села Успенка, регулярно исповедуются и причащаются, и молятся о мире в Украине, и за украинских воинов.

Ранее «Фраза» сообщала, что преступников, которые напали на дом священника УПЦ, приговорили к 11 и 14 годам тюрьмы.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины, Успенка

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