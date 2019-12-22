Появилось видео, как в Ирпене локомотив сбил неосторожных девушку и парня

В Сети появилось видео резонансного происшествия, которое случилось в пятницу, 20 декабря, на ж/д вокзале Ирпеня. Как выяснили журналисты «Фразы», там локомотив зацепил двоих молодых людей, в спешке забывших посмотреть по сторонам.

Как сообщается в описании к ролику, размещенном на youtube-канале «Муніципальна Варта», в результате инцидента парень получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и тупую трамву живота.

В свою очередь, девушка отделалась лишь незначительными ушибами.

Как видно на кадрах, молодых людей не затянуло под многотонный локомотив, а отбросило в сторону, что и спасло им жизнь.

Как писала «Фраза», под Киевом поезд сбил юную девушку-боксера.

Также сообщалось, что в Киеве поезд насмерть сбил пенсионерку.