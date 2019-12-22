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Под Киевом иномарка насмерть сбила семейную пару на велосипедах

Под Киевом иномарка насмерть сбила семейную пару на велосипедах

В субботу, 21 декабря, на въезде в Киев произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на Житомирской трассе возле остановки «Пролисок» 25-летний водитель легковушки Chevrolet Aveo сбил двоих велосипедистов.

Как передает «Информатор», удар бы такой силы, что машина получила сильные повреждения передней части и крыши, а велосипеды вообще разлетелись на части.

Сообщается, что в результате аварии велосипедисты ‒ 44-летняя женщина и 45-летний мужчина ‒ погибли на месте ДТП. Они были супругами.

Водитель же Chevrolet в аварии не пострадал. По предварительным данным, он был трезв.
На месте трагедии работали медики, патрульные и следстенно-оперативная группа. Движение по трассе было частично перекрыто.

Как писала «Фраза», в киевском спальнике велосипедист угодил под колеса автомобиля.

Ранее водитель самосвала переехал велосипедиста на проспекте в Киеве (18+)

Тэги: ДТП, жертвы, общество, авария, велосипед, велосипедист, Киевская область, Житомирская трасса, супружеская пара, новости Украины, Chevrole

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