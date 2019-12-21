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В Киеве мужчина вместе со стеклом выпал из окна многоэтажки

В Киеве мужчина вместе со стеклом выпал из окна многоэтажки

В субботу ночью, 21 декабря, в Деснянском районе Киева произошел смертельный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Киото из окна на лестничной клетке выпал молодой мужчина.

Как передает «Информатор», погибший высадил стекло между 8 и 9 этажами, после чего упал на клумбу перед домом. На вид ему было около 30 лет.

По словам жильцов дома, это окно было заколочено «намертво» и не открывалось.

Что послужило причиной произошедшего ‒ пока неизвестно.

На месте инцидента работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. По факту гибели человека открыто уголовное производство.

Как писала «Фраза», в центре Киева из окна квартиры выпала девушка. Спасти ее шансов не было.

Ранее на Одесщине из окна больницы выпали двое маленьких детей.

Тэги: Киев, общество, происшествие, смерть, столица, мужчина, Деснянский район, многоэтажка, новости Украины

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