Тина Кароль, пьяные депутаты и виски по цене 10 пенсий: «Слуги народа» отгуляли корпоратив

Входной билет на корпоратив партии «Слуга народа» в одном из самых дорогих ресторанов Киева «СНІ» стоил 2,5 тыс. грн. Как выяснили журналисты «Фразы», ведущей мероприятия была Екатерина Осадчая, гостей развлекали Тина Кароль и Jerry Heil,

Как сообщает «Обозреватель», в ресторане народным избранникам подавали горячие блюда стоимостью 1850 гривен и виски по 35 тыс. грн за бутылку.

Помимо депутатов участие в корпоративе приняли президент Украины Владимир Зеленский, руководитель его Офиса Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук и другие министры.

Фото и видео мероприятия выкладывают в Сети участники и журналисты.

Между тем, бывший народный депутат Игорь Мосийчук опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором запечатлен якобы член «Слуги народа» Сергей Литвиненко, выходящий с корпоратива в нетрезвом состоянии. «Народный депутат Сергей Литвиненко. Тот самый, который во время похищения Игоря Луценко, похищения, пыток и убийства Юрия Вербицкого во времена Революции Достоинства более 20 раз созванивался с их похитителями и убийцами именно во время совершения преступления», — написал парламентарий.

Как сообщала «Фраза», 16 декабря 2019 года СМИ сообщили о намерении провести новогодний корпоратив в пятницу, 20 декабря на территории выставочного центра Парковый, где обычно по понедельникам «слуги народа» собираются на заседание фракции.