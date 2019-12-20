Нацгвардия взяла штурмом суд, который блокировали «поклонники» подозреваемой в убийстве Шеремета

В пятницу, 20 декабря, бойцам Нацгвардии пришлось штурмовать здание Апелляционного суда Киева, в котором «засели» сторонники Юлии Кузьменко, подозреваемой в причастности к убийству тележурналиста Павла Шеремета. Как выяснили журналисты «Фразы», вследствие инцилента серьезно пострадал один из активистов, которого пришлось госпитализировать.

Как передает «Страна», активисты захватили зал суда после того, как узнали, что рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения Кузьменко (арест) не состоится по причине отсутствия представителей прокуратуры.

Сообщается, что «технично кинутые» активисты пообещали не отпускать подозреваемую в СИЗО и сидеть вместе с ней в суде аж до понедельника.

В свою очередь, к 17-00 к зданию суда приехали бойцы Нацгвардии численностью около 100 человек и, взяв помещение штурмом, вывели оттуда Кузьменко.

По словам активистов, во время потасовки с правоохранителями одному из сторонников подозреваемой сломали шейные позвонки. Его вынесли из здания на носилках и увезли больницу.

Как писала «Фраза», предполагаемых убийц Шеремета решили оставить под стражей.

Ранее известный юрист рассказал, что во времена Порошенко сотрудники СБУ зачем-то стерли видеозаписи с места убийства Шеремета.