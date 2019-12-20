В центре Киева во время столкновения группы молодчиков с полицией прогремел взрыв

В самом центре Киева около стадиона "«Динамо» имени Валерия Лобановского" произошли столкновения группы молодых людей с правоохранителями. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как отметили в ведомстве, к сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа молодых людей, которые начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить, молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку.

Сотрудники полиции вынуждены были использовать слезоточивый газ в ответ и сделали предупреждающий выстрел в воздух. Кроме того, очевидцы сообщают о том, что во время столкновения прогремел взрыв, после чего неизвестные начали убегать. Предварительно, взорвалась светлошумовая граната. Сообщается о 8 задержанных нападавших.

Добавим, что в результате столкновения пострадали четверо полицейских.

Как сообщала «Фраза», 17 декабря 2019 года в Киеве возле Верховной Рады Украины произошла потасовка между правоохранителями и участниками акции протеста против введения рынка земли.

В конечном итоге сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии Украины очистили ул. Грушевского от палаток и задержали наиболее активных участников.

Накануне, 19 декабря, «Нацкорпус» и аграрии парализовали движение на Крещатике.