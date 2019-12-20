Аваков потребовал до конца дня закрыть все игорные заведения в Украине

К концу сегодняшнего дня полиция обязана закрыть все игорные заведения в Украине. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

«Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральни заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений», — заявил Аваков в ходе селекторного совещания 20 декабря, напомнив, что оно уже опубликовано и вступило в силу.

В свою очередь, глава Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что полиция готова к выполнению приказа, а начальник управления Департамента стратегических расследований полиции Владимир Околит отметил, что только за минувшую ночь полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными. При этом приблизительная общая стоимость изъятого игрового оборудования составила 46 млн грн.

«Сегодня ночью специалисты ДВР отработали только те игорные заведения, которые считались незаконными. А после решения Кабинета министров будут отменены электронные системы. Теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы», — объяснил правоохранитель, отметив, что в связи с этим необходимо создать постоянно действующие мобильные группы, которые должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игорный бизнес.

Как сообщала «Фраза», 15 мая 2009 года Верховная Рада Украины приняла закон о запрете игорного бизнеса. По мнению вице-президента Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса Григория Трипульского, это решение могло быть пролоббировано Российской Федерацией.

Тогда же народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политике и предпринимательства Ксения Ляпина назвала этот закон «коррумпированным» и «безгранично глупым».

В апреле 2011 года Верховная Рада приняла за основу проект Закона относительно усовершенствования законодательства о запрете игорного бизнеса в Украине, согласно которому термины «игорный бизнес» и «азартная игра» распространяются, в том числе на интерактивные заведения и компьютерные симуляторы.

В феврале 2018 года предприимчивые граждане нашли способ, как обойти запрет, начав устанавливать на улицах Киева игровые автоматы, замаскированные под платежные терминалы в людных местах.