Правозащитник рассказал о жестоком подавлении бунта в Кропивницком СИЗО

25 заключенных пострадали в результате подавления бунта в Кропивницком СИЗО. Как выяснили журналисты «Фразы», у них остались синяки и ссадины ног и спины от ударов дубинками.

Как сообщает ТСН со ссылкой на представителя уполномоченного по правам человека в Кировоградской области Олега Кошевого, медики изолятора оказали помощь пострадавшим. Стационарное лечение им не потребовалось.

Сейчас по данному факту проводится прокурорская проверка. «Как утверждают сами заключенные, они не оказывали сопротивления», — заявил чиновник, подчеркнув, что у администрации учреждения, в свою очередь, есть задокументированные факты сопротивления. К томе же в ходе обыска в камерах якобы были найдены многие запрещенные предметы — ножи, телефоны, вещества, похожие на наркотики.

Прокуратура тем временем сообщила, что проверяет правомерность применения спецсредств к заключенным, а также инициирует увольнение всей администрации СИЗО.

Как сообщала «Фраза», 16 декабря 2019 года в Следственном изоляторе Кропивницкого один из заключенных напал на женщину-психолога, избил ее и возможно изнасиловал. После этого он призвал других заключенных его поддержать, что те и сделали, покинув камеры и учинив неповиновение.