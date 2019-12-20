В центре Киева из окна квартиры выпала девушка. Спасти ее шансов не было

Сегодня, 20 декабря, утром в Печерском районе Киева девушка выпала из окна многоэтажного дома и скончалась на месте от полученных травм. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло все в доме по адресу улица Коновальца, 36е, который находится недалеко от университета культуры и искусств.

Сообщение о происшествии поступило на линии экстренных служб около 07:30. Тело девушки обнаружили прохожие, которые и вызвали полицию, сообщает «Информатор».

Личность погибшей пока что не установлена. Также не известно, с какого именно этажа она падала.

В данный момент ведется следствие с целью установить, был ли это суицид или несчастный случай.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале октября в Днепре из окна квартиры выпала голая женщина с котом.