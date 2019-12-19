Появилось видео, как в Днепре прямо в магазине обокрали девочку-подростка

В Сети появилось видео, как в днепровском супермаркете «Аврора» неизвестная женщина обокрала школьницу. Как выяснили журналисты «Фразы», момент дерзкого преступления попал на камеру видеонаблюдения.

Как видно на ролике, который появился на youtube-канале сообщества «Днепр Оперативный», злоумышленница вытащила смартфон из кармана девочки в тот момент, когда та рассматривала игрушки на стеллажах, после чего спокойным шагом направилась к выходу из магазина.

«Будьте бдительны и предупредите детей о том, что нужно быть осторожными», ‒ говорится в описании к видео.

Как писала «Фраза», американский воришка за считанные секунды провернул «трюк» с «Горящим жирафом» Дали.

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