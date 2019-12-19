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В Москве у здания ФСБ произошла перестрелка ‒ есть жертвы

В Москве у здания ФСБ произошла перестрелка ‒ есть жертвы

В четверг, 19 декабря, в центре Москвы произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле здания Федеральной службе безопасности РФ неизвестный злоумышленник открыл огонь по людям.

Как передает «Лайф», по предварительным данным, в результате инцидента погибло три человека, включая самого стрелка, которого в перестрелке ликвидировали подоспевшие спецназовцы.

В настоящее время на месте ЧП работают правоохранители, медики и эксперты. О мотивах злоумышленника пока ничего неизвестно. Его личность устанавливается.

Как писала «Фраза», в Харькове 14-летний подросток средь бела дня открыл огонь по посетителям супермаркета.

Ранее под Киевом «герой парковки» открыл огонь по полицейским.

Тэги: жертвы, общество, Москва, Россия, мир, терроризм, стрельба, ФСБ, перестрелка, криминал

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