В Москве у здания ФСБ произошла перестрелка ‒ есть жертвы

В четверг, 19 декабря, в центре Москвы произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле здания Федеральной службе безопасности РФ неизвестный злоумышленник открыл огонь по людям.

Как передает «Лайф», по предварительным данным, в результате инцидента погибло три человека, включая самого стрелка, которого в перестрелке ликвидировали подоспевшие спецназовцы.

В настоящее время на месте ЧП работают правоохранители, медики и эксперты. О мотивах злоумышленника пока ничего неизвестно. Его личность устанавливается.

Как писала «Фраза», в Харькове 14-летний подросток средь бела дня открыл огонь по посетителям супермаркета.

Ранее под Киевом «герой парковки» открыл огонь по полицейским.