«Мы за мир»: Находчивые депутаты научились кнопкодавить даже ногами

Народные депутаты Украины от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» создали механизм, который позволяет голосовать за своих отсутствующих коллег. Как выяснили журналисты «Фразы», он представляет из себя три толстых книги, кипу бумаг и открытки с надписью «Мы за мир».

Как сообщает «Чесно», с помощью этого изобретения народный депутат Сергей Ларин во время голосования относительно поправок к законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности проголосовал за своего коллегу Виктора Черного.

В подтверждение сайт публикует диаграмму результатов голосования, на которой видно, что отсутствующий в зале депутат высветился на табло как проголосовавший «за».

«Устройство», как утверждается, позволяет голосовать за соседа даже ногой.

Позже сам Черный воспользовался этим методом, чтобы проголосовать за отсутствующего коллегу.

В том числе и ногой.

По мнению активистов, на такие ухищрения депутатов могло сподвигнуть вступление в силу с 1 ноября закона, в соответствии с которым размер заработной платы депутата зависит от его участия в голосованиях. Отныне деньги за одно пленарное заседание начисляются только в том случае, если во время него нардеп принял участие в более чем 70% голосований. К тому же, если он в течение месяца пропустит более 30% голосований, то не получит выплаты на депутатскую деятельность за (так называемая «вторая депутатская зарплата»).

Как сообщала «Фраза», первый случай не персонального голосования в Верховной Раде IX созыва был зафиксирован 10 сентября во время голосования за президентский законопроект об импичменте. Ст. 84 Конституции нарушил внефракционный народный депутат из Донецкой области Александр Ковалев.