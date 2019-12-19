Будни Верховной Рады: Кива чуть не побил Шуфрича, пока Тимошенко разбрасывала бумаги

Народные депутаты Украины устроили потасовку во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло после того как представители оппозиции собрались вокруг главы комитета с требованием завершить заседание.

Как сообщает «Укринформ», в образовавшейся толкотне одиозный депутат от «Оппозиционной платформы За жизнь» Илья Кива начал толкать представителя «Слуги народа» Андрея Мотовиловца. В итоге конфликт вмешались другие народные депутаты, в частности, Нестор Шуфрич, которому самому чуть не досталось от соратника по фракции.

После этого председатель комитета объявил перерыв.

Видео потасовки опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат, заместитель главы фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук.

На другом видео, сделанном журналистом Богданом Аминовым, видно, как лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко выбрасывает на пол бумаги со стола председателя.

Как сообщала «Фраза», 13 ноября 2019 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о продаже сельскохозяйственной земли. Проектом закона предлагается открыть рынок земли 1 октября 2020 года.

На данный момент депутаты готовят документ ко второму чтению, рассматривая более 4600 поправок.