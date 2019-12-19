Ко Дню святого Николая Чудотворца: Пашинского выпустили из СИЗО

18 декабря Киевский апелляционный суд отпустил бывшего народного депутата Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест. Как выяснили журналисты «Фразы», таким образом судья удовлетворил жалобу стороны защиты на решение Печерского районного суда Киева.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Андрея Федура, в соответствии с решением суда Пашинский обязан носить электронный браслет, сдать паспорт для поездки заграницу, не контактировать со свидетелями и прибывать по первому требованию.

Под домашним арестом бывший нардеп пробудет до 3 февраля 2020 года.

Видео освобождения Пашинского публикует канал LBTV в YouTube.

Отметим, что 19 декабря христиане восточного обряда празднуют День святого Николая Чудотворца.

Как сообщала «Фраза», 7 октября 2019 года Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и постановил арестовать Пашинского на два месяца без права внесения залога по делу о причинении тяжкого телесного повреждения жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Напомним, в ходе конфликта в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016 г народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский выстрелил в ногу местному жителю и сам получил бутылкой по голове.

Супруга человека, в которого стрелял народный депутат Сергей Пашинский, утверждает, что политик не делал предупредительного выстрела.