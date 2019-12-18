Бойня в панамской тюрьме привела к многочисленным жертвам

В одной из тюрем Панамы произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», в столице этой островной страны жестоко подрались заключенные.

По предварительным данным, в тюрьме Хойита погибли двенадцать человек. Еще более десятка людей пострадали.

Побоище вспыхнуло накануне, днем вторника, 17 декабря.

Отмечается, что жертв и раненых среди сотрудников тюрьмы и полиции нет.

Сейчас драка пресечена, а зэки заперты в камерах.

Как писала «Фраза», малазиец получил суровый срок за жестокое убийство беременной кошки.

Ранее известный американский рэпер неожиданно умер в тюрьме через несколько дней после ареста.