С известным российским метеоритом произошла какая-то «чертовщина»

С Челябинским метеоритом в России произошел странный курьез. Как выяснили журналисты «Фразы», над ним сам по себе раскрылся купол.

Как передают местные СМИ, кусок метеорита находится в Государственном историческом музеп Челябинской области.

Напомним, что данный астероид размером в двадцать метров упал 15 февраля 2013 года в тридцати километрах от Челябинска.

Сотрудники музея говорят, что 14 декабря в 15:30 крышка сама по себе открылась на глазах у смотрительницы. Кроме этого, на посту охраны сработала сигнализация. На место ЧП сбежалась охрана.

Купол закрыли с помощью пульта управления. Как он раскрылся, неизвестно.

Сотрудники говорят о нем: «Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, плюс сигнализация, плюс бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол вот так взял и сам приподнялся».

Как писала «Фраза», ученые обнаружили существ, способных питаться… метеоритами.

Ранее астроном назвал вероятность того, что наша Земля погибнет от столкновения с астероидом.