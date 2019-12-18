В Днепре заживо сгорел пенсионер

Рано утром среды, 18 декабря, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого, 20 горел шестиэтажный дом. Как выяснили журналисты «Фразы», в огне погиб пенсионер, живущий в одной из квартир.
Как передает «Информатор», причиной ЧП называют неисправную проводку.
Отмечается, что огонь удалось локализовать в течение получаса.
В квартире спасатели нашли труп погибшего мужчины.
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