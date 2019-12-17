В США неизвестный устроил кровавую бойню в казино

Во вторник ночью, 17 декабря, в американском городке Грейт-Фолс (штат Монтана) произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там неизвестный мужчина открыл прицельный огонь по посетителям Emerald Casino.

Как передает KRTV, прибывшие по вызову правоохранители обнаружили в помещении казино тела троих погибших игроков, а также одного раненого, которого доставили в больницу.

Сообщается, что злоумышленнику удалось скрыться, однако через несколько часов его обнаружили и застрелили в перестрелке.

В настоящее время на месте происшествия работают представители полиции штата, агенты ФБР и эксперты. Личность стрелка устанавливается.

Как писала «Фраза», в Джерси-Сити бандиты и копы устроили кровавую перестрелку.

Ранее американский моряк устроил кровавую бойню на базе в Перл-Харбор.