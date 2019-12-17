Полиция разогнала палаточный городок на Грушевского. Идут задержания

Сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии Украины очистили ул. Грушевского, на которой сегодня протестующие против открытия рынка земли в Украине пытались установить палатки. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате операции место проведения акции ограничилось площадью Конституции перед зданием Верховной Рады.

Как сообщает «Новое время», полицейские задерживали отдельных протестующих и применяли к ним физическую силу и спецсредства. В свою очередь, участники акции начали разбивать тротуарную плитку и бросать ее в полицию.

Сейчас ситуация возле Рады под контролем полиции. Здание парламента охраняют несколько сотен бойцов подразделений спецназначения и Нацгвардии.

Как сообщили журналистам «Фразы» в Отделе коммуникации полиции Киева, «несмотря на все призывы правоохранителей не нарушать нормы действующего законодательства, организаторы и участники акции не выполнили требования полицейских. Вместо этого они устроили схватку, применяли дубинки и бросали камни. В результате пострадало двое милиционеров, их доставили в больницу».

«После этого, несмотря на просьбы сотрудников полиции диалога прекратить неприятные действия, граждане попытались установить еще один военный шатер, игнорируя предупреждения и предостережения правоохранителей», — говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские демонтировали палатки. Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции. После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка.

Видео разгона митинга публику в соцсетях очевидцы и журналисты.

Между тем, как сообщает «Укринформ», правоохранители перекрыли все входы и выходы из парламента.

Как сообщала «Фраза», 17 декабря 2019 года в Киеве возле Верховной Рады Украины произошла потасовка между правоохранителями и участниками акции протеста против введения рынка земли. Кроме протестующих против открытия рынка земли, часть митингующих в Киеве также просит упростить систему растаможивания автомобилей из стран Евросоюза.

Параллельно проходит акция «защитников христианских ценностей», ее участники держат в руках плакаты с требованием прекратить уничтожение свободы вероисповедания, а также просят ввести гендерную теорию в систему образования.

Также по центральным улицам Киева идут члены Федерации профсоюзов Украины, выкрикивающие требования о недопущении реформы Трудового кодекса и тотальной приватизации государственных предприятий с уничтожением рабочих мест. Некоторые участники акции скандируют: «Нет трудовому рабству».