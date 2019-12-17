Тихий ужас: в Харькове семья отравилась газом, погиб крошечный ребенок

Страшная трагедия произошла вечером понедельника, 16 декабря, на улице Крымской в Харькове. Как выяснили журналисты «Фразы», тут целая семья отравилась газом.

Как сообщает местная полиция, предварительной причиной происшествия является неисправность газовой колонки.

Сообщается, что к правоохранителям обратился знакомый семьи, которому позвонил мужчина. Он приехал к ним домой, но ему не открыли дверь.

На место ЧП выехали полиция, сотрудники ГСЧС и газовой службы.

Сообщается, что в квартире пятиэтажного дома «нашли тело 35-летнего мужчины, 29-летнюю женщину в неконтактном состоянии и двухлетнего мальчика. К сожалению, малыш, несмотря на старания врачей, умер.

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Как писала «Фраза», в Ровенской области дети массово отравились конфетами с рынка.

Ранее на Черниговщине трое детей отравились неизвестным ядом. Один ребенок умер.