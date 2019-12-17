Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Один из областных советов Украины потребовал запретить продажу земли

Один из областных советов Украины потребовал запретить продажу земли

Противостояние вокруг открытия рынка земли в Украине продолжает обостряться. Как выяснили журналисты «Фразы», Винницкий областной совет выступил категорически против подобной перспективы.

Так, во вторник, 17 декабря, на своей сессии областные депутаты приняли обращение к правительству и Верховной Раде. За него проголосовали 62 человека.

В документе говорится, что парламент проголосовал в первом чтении за законопроект о рынке земли «несмотря на сопротивление органов местного самоуправления, многочисленные акции протеста сельхозпроизводителей, фермеров, представителей агропромышленных предприятий, неравнодушных граждан Украины, политических и общественных организаций».

Областной совет заявляет: «Обращаемся в Верховную Раду прекратить дальнейшие шаги по рассмотрению законопроекту о введении так называемого рынка земли, подготовленного Кабинетом министров Украины, и отозвать его как угрожающий стабильности в экономике и государственному суверенитету Украины».

Как писала «Фраза», из-за рынка земли в Раде произошел знатный «махач» между «слугой народа» и «свободовцами».

Также в столкновениях по поводу рынка земли под Верховной Радой пострадали журналисты и полицейские.

Тэги: общество, Земля, политика, Винница, рынок земли, новости Украины

Комментарии

Статьи

16.12.19 09:10

Грантоедское скотство в трудовых отношениях

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
17.12.19 09:05

Потерянное поколение 2.0

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

В Украинский Культурный Фонд метит идеолог русского мира Иван Липтуга?
17.12.19 13:25

В Украинский Культурный Фонд метит идеолог русского мира Иван Липтуга?

Автор: Василий Костенко, «Главк»

Выбор редакции
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Главный подозреваемый в убийстве Шеремета рассказал о своем еврействе
Главный подозреваемый в убийстве Шеремета рассказал о своем еврействе
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Полиция разогнала палаточный городок на Грушевского. Идут задержания

Полиция разогнала палаточный городок на Грушевского. Идут задержания
17.12.19 15:51
1798
Последние новости
17.12.19 16:50

В киевском метро назвали случившийся накануне коллапс «зрадой»
17.12.19 16:42

«Даже Орбакайте так не похожа»: росСМИ назвали украинскую певицу дочерью Пугачевой
17.12.19 16:31

Глава Комитета Верховной Рады согласился доработать законопроект № 0931
17.12.19 15:51

Полиция разогнала палаточный городок на Грушевского. Идут задержания
17.12.19 15:44

Тихий ужас: в Харькове семья отравилась газом, погиб крошечный ребенок
17.12.19 15:18

Прокуратура указала на организатора покушения, в результате которого погиб ребенок
17.12.19 14:36

В Кропивницком «смотрящий» за СИЗО изнасиловал психолога и устроил бунт, – экс-глава ГПС
Фото и Видео
Полиция разогнала палаточный городок на Грушевского. Идут задержания
Полиция разогнала палаточный городок на Грушевского. Идут задержания
Полиция разогнала палаточный городок на Грушевского. Идут задержания
Полиция разогнала палаточный городок на Грушевского. Идут задержания
Тихий ужас: в Харькове семья отравилась газом, погиб крошечный ребенок
Тихий ужас: в Харькове семья отравилась газом, погиб крошечный ребенок
Один из областных советов Украины потребовал запретить продажу земли
Один из областных советов Украины потребовал запретить продажу земли
В УПЦ в день святой великомученицы Варвары состоялась хиротония епископа Любечского Никодима
В УПЦ в день святой великомученицы Варвары состоялась хиротония епископа Любечского Никодима
В Киеве поезд насмерть сбил пенсионерку
В Киеве поезд насмерть сбил пенсионерку
В столкновениях под Верховной Радой пострадали журналисты и полицейские. Прямая трансляция
В столкновениях под Верховной Радой пострадали журналисты и полицейские. Прямая трансляция
Звезда фильма «Один дома» устроил эпичный пранк для воров
Звезда фильма «Один дома» устроил эпичный пранк для воров
Журналисты нашли у Кивы справку из психлечебницы
Журналисты нашли у Кивы справку из психлечебницы
Американские супруги умудрились прожить вместе восемьдесят лет
Американские супруги умудрились прожить вместе восемьдесят лет
Самая дорогая рождественская елка в мире оказалась в 35 раз дороже Главной елки Украины
Самая дорогая рождественская елка в мире оказалась в 35 раз дороже Главной елки Украины
fraza.ua
Новости блогосферы
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?
11.12.19 13:34

Как проконтролировать маленьких мерзавцев, которые захотят тайно говорить на русском?
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.