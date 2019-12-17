Один из областных советов Украины потребовал запретить продажу земли

Противостояние вокруг открытия рынка земли в Украине продолжает обостряться. Как выяснили журналисты «Фразы», Винницкий областной совет выступил категорически против подобной перспективы.

Так, во вторник, 17 декабря, на своей сессии областные депутаты приняли обращение к правительству и Верховной Раде. За него проголосовали 62 человека.

В документе говорится, что парламент проголосовал в первом чтении за законопроект о рынке земли «несмотря на сопротивление органов местного самоуправления, многочисленные акции протеста сельхозпроизводителей, фермеров, представителей агропромышленных предприятий, неравнодушных граждан Украины, политических и общественных организаций».

Областной совет заявляет: «Обращаемся в Верховную Раду прекратить дальнейшие шаги по рассмотрению законопроекту о введении так называемого рынка земли, подготовленного Кабинетом министров Украины, и отозвать его как угрожающий стабильности в экономике и государственному суверенитету Украины».

Как писала «Фраза», из-за рынка земли в Раде произошел знатный «махач» между «слугой народа» и «свободовцами».

Также в столкновениях по поводу рынка земли под Верховной Радой пострадали журналисты и полицейские.