В столкновениях под Верховной Радой пострадали журналисты и полицейские. Прямая трансляция

В Киеве возле Верховной Рады Украины произошла потасовка между правоохранителями и участниками акции протеста против введения рынка земли. Как выяснили журналисты «Фразы», активисты облили нескольких полицейских зеленкой и применили против них слезоточивый газ.

Как сообщает «Радио Свобода», после этого демонстранты начали ставить палатки на проезжей части у здания парламента.

Между тем, как сообщает «Громадське» на своей странице в Twitter, в ходе столкновений, в которых принимают участие представители «Нацкорпуса», пострадали журналисты Виктория Рощина и Алексей Никулин. При этом у журналистки из рук выбили телефон, когда она снимала столкновения. Кроме того, в сторону журналистов летели палки от палаток, которые протестующие хотели установить у здания парламента.

⚡️ Наші журналісти постраждали під час сутичок «Нацкорпусу» з силовиками біля готелю «Київ» pic.twitter.com/YhiVVTEdUh — hromadske (@HromadskeUA) 17 декабря 2019 г. Сутички біля Ради між «Нацкорпусом» та силовиками — наші журналісти перебувають на місці подій pic.twitter.com/ArsaQsBFTR — hromadske (@HromadskeUA) 17 декабря 2019 г.

Как сообщает 112.ua на своем канале в Telegram, столкновения начались после того как полиция отказалась пропускать людей с палатками и тракторы к зданию Рады. В ответ протестующие распылили перцовый газ. При этом, как утверждается, пострадал один из полицейских, его с красным лицом и слезами на глазах вывели под руки.

Телеканал также опубликовал видео с места событий.

Видео с места установки палаток также публикует канал «Зеленый пес» в YouTube.

Прямую трансляцию с места событий ведет телеканал «Наш» на своем канале в YouTube.

Отметим, сегодня в различных акциях в центре украинской столицы принимают участие несколько тысяч человек. Кроме протестующих против открытия рынка земли, часть митингующих в Киеве также просит упростить систему растаможивания автомобилей из стран Евросоюза.

Параллельно проходит акция «защитников христианских ценностей», ее участники держат в руках плакаты с требованием прекратить уничтожение свободы вероисповедания, а также просят ввести гендерную теорию в систему образования.

Также по центральным улицам Киева идут члены Федерации профсоюзов Украины, выкрикивающие требования о недопущении реформы Трудового кодекса и тотальной приватизации государственных предприятий с уничтожением рабочих мест. Некоторые участники акции скандируют: «Нет трудовому рабству».

При этом здание парламента охраняют усиленные отряды спецподразделений Национальной полиции и Национальной гвардии.