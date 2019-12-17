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Журналисты нашли у Кивы справку из психлечебницы

Журналисты нашли у Кивы справку из психлечебницы

Народный депутат Украины от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива в 2011 г предоставил суду справку из психбольницы. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, благодаря этому он якобы отделался только штрафом за вымогательство $1,5 тыс. в виде взятки.

Как сообщает Bihus.info, Киву задержали в ресторане 27 сентября 2011 года. Тогда же задержали его брата Дмитрия с деньгами, которые он должен был передать Илье двумя траншами.

В декабре 2013 года Октябрьский районный суд Полтавы признал Илью Киву виновным в получении взятки в бытность заместителем начальника Управления защиты прав потребителей в Полтавской области. При этом, несмотря на то, что это преступление считается тяжким, суд назначил Киве только 10 тыс. грн штрафа с запретом на протяжении года занимать должности на государственной службе.

По данным издания, среди смягчающих обстоятельств, суд якобы принял во внимание тот факт, что Кива «находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом „последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности“, является инвалидом 2 группы, имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм».

Как утверждают журналисты, сам Кива до сих пор категорически отрицал, что имел проблемы с психическим здоровьем. Однако 28 ноября этого года в одном из интервью признался, что страдал эпилепсией, которая проявилась в 2011 году во время пребывания в СИЗО, что и учел суд. Однако, по его словам, эпилептические припадки прекратились то ли в 2012, то ли в 2013 году, после чего комиссия признала его здоровым. Несмотря на это суд повторно учел его болезни и инвалидность в августе 2014 года, когда пересмотрел приговор и применил к Киве амнистию.

Объяснить, почему в судебных решениях написано не об эпилепсии, а о психопатизации личности, Кива не смог. Как и то, почему он подтвердил в суде свою вину в содеянном.

В то же время предприниматель Игорь Горбатенко, который проходил пострадавшим по этому делу в 2011 г, комментировать случившееся отказался, сославшись на то, что «уже пострадал за это».

Говорить об уголовном деле Кивы отказался и бывший прокурор Полтавской области Андрей Миронов, пожаловавшись на плохую память.

Как сообщала «Фраза», 2 октября 2019 года народный депутат Илья Кива после общения по телефону с моделью из Одессы Юлией Панкратовой в зале заседаний Верховной Рады отложил телефон и начал что-то очень активно поправлять в штанах.

1 ноября снова отличился странным поведением в Раде.

Спустя несколько дней журналист Денис Казанский опубликовал видео, на котором Кива пригрозил «отрезать голову» человеку, который сделал ему замечание из-за неправильной парковки.

3 декабря журналисты подловили Киву за просмотром странного видеоролика в сессионном зале.

Тэги: взятка, суд, политика, справка, психиатрическая больница, Полтавская область, Илья Кива, курьезы, новости Украины

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