Звезда фильма «Один дома» устроил эпичный пранк для воров

Актер Маколей Калкин, известный всем благодаря фильму «Один дома», стал пранкером. Как выяснили журналисты «Фразы», 39-летний артист помог устроить розыгрыш инженеру Марку Роберу.

Результат своей работы они залили в интернет.

Отмечается, что пранк создан в духе легендарной комедии.

Парочка смастерила ловушку, наполненную блестками и спреем с едким запахом.

Они замаскировали ее под коробку с дорогими наушниками и оставили на пороге дома. Ловушка срабатывала, как только воришка пытается ее открыть.

Как писала «Фраза», пранкеры убедили министра энергетики США в том, что Порошенко изобрел топливо из самогона и навоза.

Ранее пранкер разыграл Порошенко от имени премьера Грузии. Поговорили о Саакашвили.