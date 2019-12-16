В Днепре автомобиль перевернулся на скользкой дороге и улетел в овраг

Утром понедельника, 16 декабря, в Днепре произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на Полтавском шоссе автомобиль Nissan перевернулся и вылетел в овраг.

Как передает «Информатор», к счастью, никто не пострадал.

Известно, что машина ехала в сторону центра города, но из-за скользкой дороги водитель потерял над ней управление. Автомобиль вынесло на обочину, где он перевернулся на крышу и оказался в кювете.

Как писала «Фраза», в Днепре автомобиль сбил ребенка: появилось видео момента ДТП.

Ранее в Днепре Toyota и Mercedes устроили огненное ДТП ‒ есть жертвы.