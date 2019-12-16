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В Киеве полиция эпично гонялась за малолетним «гонщиком»

В Киеве полиция эпично гонялась за малолетним «гонщиком»

В Киеве сразу пятнадцать полицейских машин ловили одного 18-летнего нарушителя на Mercedes ML. Как выяснили журналисты «Фразы», парень взял машину у отца.

Как передает «Киев Оперативный», водительских прав у «гонщика» не было.

Погоня продолжалась полчаса в четырех районах Киева. Парень выжимал на своем авто до двухсот километров в час.

Сперва полицейские хотели остановить нарушителя на Печерске на улице Липской, но тот сбежал на красный свет. Погоня продолжилась в Голосеевском районе, потом на мосту Патона, на Березняках и на Русановке.

Копы говорят, что парня удалось поймать во дворе на улице Панельной (Голосеевский район). Нарушитель пытался идти на таран.

Парня проверили: алкоголь и наркотики он не употреблял. «Гонщик» заявил, что просто «испугался».

Его забрали в отдел полиции, где составили протокол.

Как писала «Фраза», появилось видео, как в Киеве полицейский гонялся… за пони.

Ранее в центре Киева неадекватный водитель предлагал полицейским $3000 и угрожал Зеленским.

Тэги: Киев, полиция, общество, транспорт, погоня, новости Украины

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