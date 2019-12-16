Скандал в испанском футболе: фанаты обозвали украинского футболиста нацистом, заставив арбитра прервать матч

В испанской Сегунде произошел грандиозный скандал вокруг матча «Райо Вальекано» и «Альбасете». Как выяснили журналисты «Фразы», арбитр встречи был вынужден прервать поединок из-за травли, которую устроили фанаты хозяев украинскому нападающему Роману Зозуле.

Напомним, что еще 2,5 года назад украинец должен был стать игроком именно «Райо Вальекано», однако переходу помешали именно болельщики команды, известные своими левыми взглядами, которые назвали поддержку бойцов АТО Романом Зозулей – «нацизмом».

Подобные лозунги и транспаранты присутствовали и на прерванном матче.

Известно, что в перерыве игры футболисты гостей отказались выходить на поле.

Сам 30-летний украинец до последнего сомневался, стоит ли ему ехать на этот поединок.

Свою оценку произошедшему дала и Ла Лига. Там отметили, что «выражают согласие с решением, принятым арбитром Хосе Антонио Лопесом Тока приостановить матч из-за серьезных оскорблений и угроз в течение первого тайма в адрес Романа Зозули. Решение было принято по просьбе обеих команд».

Как писала «Фраза», испанские ультрас-коммунисты обвинили форварда сборной Украины в поддержке фашизма.