«Полноценное интервью» Зеленского российскому каналу оказалось не совсем полноценным

Российский государственный телеканал показал комментарий президента Украины Владимира Зеленского в кулуарах саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже. Как выяснили журналисты «Фразы», в ходе минутного общения украинский лидер рассказал о важности «нормандских встреч» и разногласиях в видении минских соглашений.

«Минск Минском, но время уходит, время меняется. У нас другие немножко взгляды. Я считаю, что, в принципе, нашей стране виднее, потому что это наша страна, и мы очень хорошо знаем людей, которые живут на оккупированных территориях. Я считаю, что главное — что мы начали все общаться. Это самое главное», — заявил Зеленский, выразив убеждение, что таким образом можно добиться прекращения военных действий в Украине

«Через 4 месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов», — добавил он.

При этом журналисты телеканала в программе «Москва. Кремль. Путин» подчеркивают, что «за последние 6 лет это было первое нормальное полноценное общение президента Украины с российскими журналистами».

Отметим, что в целом программа, опубликованная на канале в YouTube собрала больше негативных оценок, чем позитивных.

Как сообщала «Фраза», 12 декабря 2019 года российские пропагандисты сообщили о том, что им удалось взять «полноценное интервью» у президента Украины Владимира Зеленского.

При этом он сам и его пресс-секретарь Юлия Мендель эту информацию опровергли.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась первая за много лет встреча лидеров стран «нормандской четверки». Переговоры продолжались более двух часов. Сразу по их окончанию стартовала первая двусторонняя встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

По ее результатам Зеленский заявил, что у Путина «другая биомеханика».

Подробнее о результатах встречи читайте здесь.