Зеленский сходил на концерт «Квартала 95», где ему напомнили, что весна давно прошла

Президент Украины Владимир Зеленский посетил запись концерта студии «Квартал 95». Как выяснили журналисты «Фразы», съемки прошли в киевском дворце «Украина» в воскресенье, 15 декабря.

Глава государства сам поднимался на сцену к бывшим коллегам по юмористическому цеху.

Также артисты исполнили шуточную песню, напомнив Владимиру Зеленскому об обещании начать сажать коррупционеров.

В частности, комики спели такие строки: «Весна прошла давно, еще не сел никто, а что зимой у вас сажать не принято?»

Как писала «Фраза», Зеленский оценил скандал со своим сериалом на российском ТВ.