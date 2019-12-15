В Днепре Toyota и Mercedes устроили огненное ДТП ‒ есть жертвы

Рано утром воскресенья, 15 декабря, в Соборном районе Днепра произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле Мерефово-Херсонского моста столкнулись Toyota и Mercedes, после чего одна из машин вспыхнула как спичка.

Как передает «Информатор», Merсedes, который летел по Набережной Победы в сторону Сичеславской Набережной, внезапно занесло и он протаранил электроопору.

В свою очередь, водитель летевшего сзади «японца» не успел затормозить и допустил столкновение с попавшим в аварию «немцем».

Сообщается, что сразу после этого Merсedes загорелся. Несмотря на то, что очевидцам ДТП удалось вытащить водителя из огненной ловушки, спасти его не удалось ‒ он скончался не приходя в сознание.

На месте трагедии работали медики, спасатели и правоохранители. Причины аварии выясняются.

Как писала «Фраза», в ДТП под Киевом заживо сгорели двое военных.

Ранее в огненном ДТП на киевской Шулявке погибла девушка-водитель.