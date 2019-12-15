Замглавы СБУ Куць знает, кто на самом деле убил майдановцев Жизневского и Нигояна, - Шарий

Блогер Анатолий Шарий на своем YouTube-канале заявил, что замглавы СБУ по Киевской области Александр Куць знал о готовившихся для Майдана взрывных устройствах, но не передал информацию тогдашнему руководству страны. Как выяснили журналисты «Фразы», ранее Шарий представил доказательства изготовления взрывных устройств в киевском Доме профсоюзов во время событий 2013-2014 гг. для активистов Майдана.

«Об этом однозначно знал замначальника УСБУ по Киевской области Александр Куць… который был назначен [Петром] Порошенко новым главой Донецкой военно-гражданской администрации. Он сделал себе очень неплохую карьеру, потому что уничтожил или далеко спрятал колоссальный массив материалов (подтверждающих изготовление взрывчатки — ред.)», — заявил он, пишет Украина.ру.

Шарий также заявил, что Куць знает, кто застрелил участников самообороны Майдана Михаила Жизневского и Сергея Нигояна, после убийства которых события 2013-2014 гг. перешли в фазу с массовым использованием оружия.