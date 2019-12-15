Под Киевом иномарка на скорости разорвала пешехода

В субботу вечером, 14 декабря, в Бориспольском районе Киевской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле села Пролески автомобиль Toyota Highlander совершил наезд на мужчину.

Как передает «Информатор», удар был такой силы, что несчастного пешехода буквально разорвало на части. Кроме того, его останки «разносили» проезжающие мимо автомобили.

По словам водителя кроссовера, он ехал по трассе в крайнем левом ряду в сторону Борисполя, как внезапно ощутил удар. Остановившись, он увидел повреждения на автомобиле и части тела пешехода на асфальте, после чего стал звонить в полицию и «скорую».

На месте трагедии работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Личность погибшего устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писала «Фраза», под Киевом «пьяная» иномарка сбила пешехода, после чего врезалась в дом.

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