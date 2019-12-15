Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим

Блогер Анатолий Шарий выложил на youtube отрывок из забытого и очень странного интервью Дмитрия Корчинского. Как выяснили журналисты «Фразы», видео с Корчинским было снято в 2013 году — до того, как был убит Павел Шеремет.

В интервью Дмитрий Корчинский говорит о Павле Шеремете и при этом произносит такую фразу: «Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим».

Предлагаем вашему вниманию свежее видео канала «Фразы», посвященное этой теме:

Как писала «Фраза», тележурналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва в центре Киева. По данным МВД, его машина была взорвана самодельным взрывным устройством, возможно ‒ дистанционным.

Долгое время преступление считалось нераскрытым, пока в декабре 2019 года полиция не озвучила имена пяти подозреваемых в громком убийстве.