Подозреваемый в убийстве Шеремета ранее мог заниматься мародерством в зоне АТО, – соцсети

Ветеран АТО Владислав Грищенко («Буча»), который подозревается в убийстве тележурналиста Павла Шеремета, ранее мог заниматься мародерством в зоне АТО. Как выяснили журналисты «Фразы», такое предположение выдвинула журналистка ресурса «ОРД» Татьяна Заровная.

По ее словам, еще в 2014 году в Сети появилось видео, на котором человек «как 2 капли воды похожий на Бучу» ограбил домовладение известного бизнесмена Владимира Разумовского, расположенное в поселке Пески Донецкой области.

Отмечается, что после этого у семьи Разумовского также начали вымогать $20 тыс., шантажируя подрывом дома.

По мнению Татьяны Заровной, именно мародерством можно объяснить деньги, найденные у «Бучи», а не гонораром за подрыв машины Шеремета.

«Кстати, вот и версия для защиты „Пумы“ и „Бучи“ — может, их обогащение вовсе и не гонорар за заказные подрывы? Мародерством в АТО тоже можно объяснить квартиры и машины...», — задается вопросом журналистка.

Как писала «Фраза», 20 июля 2016 года в результате взрыва в центре Киева погиб известный тележурналист Павел Шеремет.

По данным МВД, его машина была взорвана самодельным взрывным устройством, возможно — дистанционным.

Долгое время преступление считалось нераскрытым, пока в декабре 2019 года полиция не озвучила имена пяти подозреваемых в громком убийстве