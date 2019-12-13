«Спасибо жителям Кривбасса за президента пи..раса». Мухарский обратился к Зеленскому за день до обысков в его квартире

Известный украинский музыкант и художник Антин Мухарский записал видеообращение, в котором раскритиковал власть и лично президента за обвинение его друга, киевского рокера Андрея Антоненко, известного под псевдонимом Riffmaster. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео опубликовано на странице Мухарского в Facebook.

«Это один из самых смешных элементов шоу, которые нам сегодня власть представила под руководством руководителя студии „Квартал 95“ и по совместительству президента Украины Владимира Зеленского. С креативом и сценарными кадрами у них все в порядке, с одним отличием, что вместо Юзика, Кошевого и Лены Кравец сегодня на подтанцовках Зеленскому выступали министр МВД, генпрокурор Рябошапка, полковники и высшие чины силовых структур Украины», — заявил артист.

В конце видео музыкант решил вспомнить «народное творчество», которое ранее предназначалось беглому президенту Виктору Януковичу: «Правлению Зеленского не прошло еще и 7 месяцев, но снова актуализировалось в другом формате это народное творчество — спасибо жителям Кривбасса за президента пи..раса».

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня, 13 декабря, ночью сотрудники правоохранительных органов провели ряд обысков, связанных с делом об убийстве журналиста Павла Шеремета, в том числе и у волонтеров. Обыски проходили также и в квартире, принадлежащей актеру Антину Мухарскому.