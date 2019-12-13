На Сумщине учительница вынесла из школы в ломбард 12 нетбуков

В Сумской области учительница сдала в ломбард 12 школьных нетбуков, которые были куплены за государственные средства по программе «Новая украинская школа». Как выяснили журналисты «Фразы», за все она получила 36 тысяч гривен.

Первоклассники, для которых были закуплены гаджеты, лишь несколько раз их держали в руках. Раньше в школе не было скоростного интернета, а когда его подключили, нетбуков уже не было, сообщает ТСН.

Исчезновение планшетов в школе обнаружили несколько дней назад. Ответственным за планшеты была учительница начальных классов, педагог с 20-летним стажем. После огласки она призналась, что украла их.

Выносить из школы планшеты учительница начала еще с лета. Сдавала в ломбард по одному, чтобы не так приметно было. Там давали три тысячи гривен за штуку. Таким образом педагог успела «заработать» 36 тысяч гривен.

После скандального разоблачения женщина пыталась вернуть планшеты в школы, но в ломбарде их уже не было. Поэтому ей пришлось за собственные средства купить новые — такая же модель, такой же цвет и за ту же цену, после чего она сразу же уволилась.

Несмотря на то, что учительница вернула планшеты и тем самым возместила причиненный ущерб, ей грозит до четырех лет лишения свободы, но это уже будет решать суд. Как пояснила женщина, деньги ей нужны были для погашения кредита.

Ранее «Фраза» сообщала, что в одном из житомирских детских садиков молодая воспитательница ясельной группы снимала с детей золотые украшения и сдавала их в ломбард.