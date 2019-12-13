Известный британский рэпер снял брутальный клип в Киеве

Известный британский рэпер Stormzy (Майкл Эбенайзер Кваджо) снял свой клип в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», работа на песню Audacity уже доступна в сети.
Клип 26-летнего артиста снимали в ночное время суток.
Локациями выбрали Дарницкий мост и станцию Выдубичи.
Работа получилась весьма брутальной.
Примечательно, что над клипом трудилась украинская команда 2332 Films.
Как писала «Фраза», известная британская певица сняла клип в самом суровом районе Киева.
Ранее в Киеве сняли эпичную рекламу известной «игрушки».