Известный британский рэпер снял брутальный клип в Киеве

Известный британский рэпер Stormzy (Майкл Эбенайзер Кваджо) снял свой клип в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», работа на песню Audacity уже доступна в сети.

Клип 26-летнего артиста снимали в ночное время суток.

Локациями выбрали Дарницкий мост и станцию Выдубичи.

Работа получилась весьма брутальной.

Примечательно, что над клипом трудилась украинская команда 2332 Films.

Как писала «Фраза», известная британская певица сняла клип в самом суровом районе Киева.

Ранее в Киеве сняли эпичную рекламу известной «игрушки».