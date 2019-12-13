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Известный британский рэпер снял брутальный клип в Киеве

Известный британский рэпер снял брутальный клип в Киеве

Известный британский рэпер Stormzy (Майкл Эбенайзер Кваджо) снял свой клип в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», работа на песню Audacity уже доступна в сети.

Клип 26-летнего артиста снимали в ночное время суток.

Локациями выбрали Дарницкий мост и станцию Выдубичи.

Работа получилась весьма брутальной.

Примечательно, что над клипом трудилась украинская команда 2332 Films.

Как писала «Фраза», известная британская певица сняла клип в самом суровом районе Киева.

Ранее в Киеве сняли эпичную рекламу известной «игрушки».

Тэги: Киев, музыка, культура, рэп, новости Украины

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