Зеленский оценил скандал со своим сериалом на российском ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг сериала «Слуга народа», который сперва начали показывать по российскому телеканалу ТНТ, но потом сняли с эфира. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом глава украинского государства поведал в эфире шоу «Право на владу».

Владимир Зеленский сказал: «Очень жалею, потому что это одна из стратегий. Знаете, у кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то – «Слуга народа».

Президент Украины добавил: «Меня этот случай очень удивил, потому что с 2012 года мы работали со шведской компанией, и они покупали все права студии на рейтинговый продукт и на «Слугу народа» тоже».

Он сказал: «Я был очень удивлен, что телеканал ТНТ взял права у шведской компании. Они две серии показали и сняли с эфира».

Как писала «Фраза», Зеленский внезапно дал полноценное интервью российскому телеканалу.

Ранее в России убрали из эфира сериал с Зеленским из-за пикантной шутки о Путине.

По российскому ТВ запустили странную рекламу сериала с Зеленским.