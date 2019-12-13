Наставник «Динамо» прокомментировал позорный вылет команды из Лиги Европы

Сыграв дома вничью (1:1) со швейцарским «Лугано», киевское «Динамо» заняло в группе Лиги Европы лишь третье место и вылетело из турнира. Как выяснили журналисты «Фразы», позор команды прокомментировал главный тренер Алексей Михайличенко.

В частности, после провального матча наставник киевлян сказал: «В том, что произошло, виноваты все. Конечно, я – в первую очередь, ведь именно я отвечаю за результат».

Алексей Михайличенко добавил: «Что касается игры, то мы подвели черту под нашим выступлением в еврокубках. Если анализировать наше выступление, то были и хорошие игры, но было допущено много ошибок, что не позволило нам достигать результата в определенных матчах, в том числе и в сегодняшнем. Нельзя сказать, что мы не наиграли на победу. Но мы допускаем ошибки, пропускаем мячи и не можем забить сами - это проблема, которую нужно решать на тренировках и в работе».

Он добавил: «Беседы с президентом еще не было. Наши последние результаты – это очень неприятная ситуация».

Как писала «Фраза», «Динамо» с позором вылетает из Лиги Европы, сыграв дома вничью с «сельским клубом».