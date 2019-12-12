В полиции детально рассказали, как «вышли» на убийц Павла Шеремета

В четверг, 12 декабря в здании МВД Украины прошел брифинг, на котором были обнародованы подробности раскрытия убийства известного российско-белорусского тележурналиста Павла Шеремета. Как выяснили журналисты «Фразы», о кропотливой работе сыщиков детально рассказал заместитель главы Национальной полиции — начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

Как известно, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва в центре Киева. По данным МВД, его машина была взорвана самодельным взрывным устройством, возможно — дистанционным.

Прокуратура квалифицировала убийство журналиста Павла Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Долгое время дело считалось нераскрытым, пока сегодня полиция не озвучила имена пяти подозреваемых в громком убийстве.

Полная запись брифинга доступна к просмотру на видеохостинге Youtube:

Как писала «Фраза», в центре Киева в машине Притулы взорван известный белорусский, украинский и российский журналист Павел Шеремет.