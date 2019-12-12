Во Львове добровольцы сорвали сессию горсовета, выбив дверь и повредив имущество

Сегодня, 12 декабря, во Львове в помещении Шевченковской райгосадминистрации, где проходила сессия горсовета, произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там представители общественных организаций и добровольцы выбили двери и сорвали заседание.

«Начало сессии во Львовском городском совете. Добровольцы пришли к мэру задать вопрос о том, что в СМИ, принадлежащих семье мэра Садового А.И., назвали их «Галицкими титушки», — сказал депутат Игорь Зинкевич, сообщает Варта1.

В мэрии заявили, что неизвестные не только выбили дверь, но и повредили другое имущество. Группа людей захватила зал заседаний, препятствуя началу сессии.

По данным пресс-службы Львлвской области, пока правоохранители берут объяснения у присутствующих на месте происшествия и снимают отпечатки пальцев на входной двери. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Ранее «Фраза» сообщала, что в марте нынешнего года разъяренные стоматологи сорвали сессию Львовского горсовета.