В Шотландии неожиданно умер юный актер из популярных сериалов

В шотландском городе Гриноке произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут по неизвестным причинам скончался 14-летний актер Джек Бернс.

Как пишут местные СМИ, парень умер у себя в доме, где проживал с родителями и братом.

Полиция говорит, что смерть подростка – не криминал. Причина кончины паренька будет известна после работы медицинских экспертов.

Джек Бернс известен по ролям в сериалах «Чужестранка» и «На виду».

Также мальчик профессионально занимался танцами и балетом.

Как писала «Фраза», в Лондоне скончалась юная скрипачка российского происхождения. СМИ пишут о наркотиках.