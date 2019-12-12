В Шотландии неожиданно умер юный актер из популярных сериалов

В шотландском городе Гриноке произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут по неизвестным причинам скончался 14-летний актер Джек Бернс.
Как пишут местные СМИ, парень умер у себя в доме, где проживал с родителями и братом.
Полиция говорит, что смерть подростка – не криминал. Причина кончины паренька будет известна после работы медицинских экспертов.
Джек Бернс известен по ролям в сериалах «Чужестранка» и «На виду».
Также мальчик профессионально занимался танцами и балетом.
Как писала «Фраза», в Лондоне скончалась юная скрипачка российского происхождения. СМИ пишут о наркотиках.