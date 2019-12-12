Фанат напал на Криштиану Роналду прямо на футбольном поле

После матча Лиги чемпионов между «Байером» и «Ювентусом» произошел скандальный эпизод. Как выяснили журналисты «Фразы», фанат выбежал на поле и попытался напасть на звезду гостей Криштиану Роналду.

Отметим, что итальянская команда победила в Германии со счетом 2:0, а сам португалец забил один из голов.

Неизвестный мужчина принялся хватать футболиста за шею, пытаясь сделать селфи. Это едва не привело к драке, а сам Криштиану Роналду был вынужден оттолкнуть наглеца, которого забрали правоохранители.

Как писала «Фраза», Криштиану Роналду заявил, что не собирается завершать карьеру и после 40 лет.

Также Криштиану Роналду запретил матери смотреть свои матчи.