Российский хоккеист едва не убил арбитра во время матча НХЛ

Во время матча «Вашингтон Кэпиталс» – «Бостон Брюинс» в НХЛ произошел неприятный эпизод. Как выяснили журналисты «Фразы», российский нападающий хозяев Александр Овечкин жестко врезался в арбитра встречи Джона Макайзека.

В итоге судья поединка не смог продолжить свою работу и его заменили, после чего отправили в больницу, где бедолаге придется пройти обследование и лечение.

У него подозреваются переломы и сотрясение мозга.

Как писала «Фраза», в США шайба едва не убила комментатора.

Ранее в НХЛ эпично подрались два россиянина: один из них «ушел» в нокаут до конца матча.

Также в США хоккеист забросил шайбу «вопреки законам физики».