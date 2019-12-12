В России убрали из эфира сериал с Зеленским из-за пикантной шутки о Путине

В России убрали из эфира сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это после пикантной шутки о Владимире Путине.

Эпизод с часами Hublot, которые якобы носит российский президент, не понравился боссам телеканала ТНТ, которые быстро удалили сериал из сетки после первого же дня трансляции.

Остальные серии обещают показать в интернете.

Представители телеканала также заявили, что показ первых серий по ТВ был «маркетинговым ходом».

Как отмечают зрители, в эфире была заметна монтажная склейка. А пользователь Twitter с ником ste23 написал, что «на европейскую часть бахнули рекламу прямо перед фразой «Путин — хубло». Позже российские СМИ заявили, что сериал вообще убирают из телеэфира.

Как писала «Фраза», по российскому ТВ запустили странную рекламу сериала с Зеленским.