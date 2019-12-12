В России убрали из эфира сериал с Зеленским из-за пикантной шутки о Путине

В России убрали из эфира сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это после пикантной шутки о Владимире Путине.
Эпизод с часами Hublot, которые якобы носит российский президент, не понравился боссам телеканала ТНТ, которые быстро удалили сериал из сетки после первого же дня трансляции.
Остальные серии обещают показать в интернете.
Представители телеканала также заявили, что показ первых серий по ТВ был «маркетинговым ходом».
Как писала «Фраза», по российскому ТВ запустили странную рекламу сериала с Зеленским.