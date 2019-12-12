Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него нашли рак кожи. Как выяснили журналисты «Фразы», 64-летний политик связывает болезнь с прошлогодним покушением.

Как передают местные СМИ, Жаир Болсонару сказал: «Есть вероятность рака кожи».

Глава государства добавил: «Меня обследовали. Не то чтобы я сам об этом просил, но меня неоднократно призывали к этому, и я прошел обследование».

Болезнь политик связывает с прошлогодним покушением.

Напомним, что нападение произошло во время предвыборного митинга. На политика, известного своими крайними правыми взглядами, назвавший себя левым бразилец напал с ножом. Ранее он писал в социальных сетях про «правую мафию и еврейских масонов», заявляя, что те «виновны во всех бедах Бразилии». Суд решил, что мужчина – невменяемый. Его отправили на принудительное лечение в федеральную тюрьму «на неопределенный срок».

После покушения Жаир Болсонару перенес операцию по удалению послеоперационной грыжи. Отмечается, что нож поразил брыжеечную артерию, которая качает кровь из брюшной полости в кишечник, что вызывало несколько очагов поражений в этом районе тела пострадавшего. С тех пор президент перенес несколько операций.

Как писала «Фраза», президент Бразилии объявил о тотальной декоммунизации в стране, а также заявил, что Зеленский хочет купить у него военные самолеты.