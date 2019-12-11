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Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане

Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане

Медиаэксперт Анатолий Шарий на своем Youtube-канале опубликовал видео допроса «одного из подонков, подробно рассказавшего, как и с кем они убивали милиционеров на Майдане». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом написал в своем телеграм юрист Андрей Портнов.

Пол мнению Портнова из видео следует три вывода: «бывший глава управления спецрасследований ГПУ Горбатюк — государственный преступник, голодавшие адвокаты Майдана — такие же как и он ничтожества, а содержащиеся под стражей сотрудники Беркута должны быть немедленно освобождены из под стражи».

На сайте Шарий сообщается, что «подонок» о котором написал Портнов — это подозреваемый по делу Майдана Дмитрий Липовой. На допросе в ГПУ в январе 2018 года он сообщил, что приехал на Майдан после разгона студентов в ночь на 1 декабря 2013 года, взяв с собой карабин «Сайга». Утром 20 февраля 2014 года он увидел на балконе консерватории двух вооруженных людей, стрелявших в бойцов «Беркута». Липовой посчитал, что у него оружие лучше, поэтому пошел предлагать свою «Сайгу» стрелявшим. По словам Липового, с балкона консерватории стреляли Иван Бубенчик, который и ранее признавался в убийстве «беркутовцев», и Зиновий Парасюк, отец экс-нардепа Владимира Парасюка.

Допрашиваемый сказал, что Бубенчик успел выстрелять из его «Сайги» около 60 патронов. По мнению Липового, эта стрельба привела к отступлению силовиков, что стало «переломным моментом» Майдана.

 

Тэги: Майдан, Андрей Портнов, политика, Анатолий Шарий, новости Украины

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