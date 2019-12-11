В Киеве поймали горе-блогеров, «рассекавших» по городу на роскошном патрульном «Мустанге»

В среду, 11 декабря, в Оболонском районе столицы произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле ТРЦ «Дрим Таун» патрульные копы задержали своих псевдоколлег.

Как передает «ТСН», автомобиль Mustang, на котором «рассекали» двое парней, был в полицейской раскраске и оборудован спецсигналами.

По данным СМИ, ребята были одеты в полицейскую форму и рассказали настоящим копам, что тормозили «нарушителей» ради съемок какого-то социального ролика.

Отмечается, что горе-блогеры также показали полицейским свое обращение в Святошинский райотдел полиции с просьбой о разрешении на праведение подобных съемок. Однако прошение было оформлено не установленным образом, разрешения от полиции у них не оказалось, тем более, что съемки проходили совсем в другом районе столицы.

Кроме того, выяснилось, что один из блогеров находится в розыске за уклонение от призыва на военную службу.

Сообщается, что на фейковых копов составили административные протоколы (за использование спецсигналов и символики полиции), после чего на одного из них надели наручники и повезли в военкомат для дальнейших разбирательств.

Как писала «Фраза», в Черновцах полицейские догнали видеоблогера, который пробежался по их машине.