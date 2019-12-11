В Раде произошел знатный «махач» между «слугой народа» и «свободовцами»

Сегодня, 11 декабря, в Верховной Раде Украины произошла очередная драка. Как выяснили журналисты «Фразы», после заседания парламентского комитета по вопросам агрополитики подрались депутат от фракции «Слуга народа» Андрей Богданец и активисты ВО «Свобода».

В частности, в потасовке участвовали нардепы Рады 7 созыва от фракции «Свобода» Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

По словам нардепа от «Слуги народа» Ирины Верещук, активисты таким образом пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

Ранее «Фраза» сообщала, что 5 декабря в Верховной Раде подрались народные депутаты.